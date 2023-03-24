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Менди намерен вернуть себе место в основе «Челси»

24 Марта 2023 • 17:06 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Голкипер «Челси» Эдуар Менди намерен вернуть себе место в стартовом составе. Напомним, пока сенегалец был травмирован, основным голкипером «синих» стал Кепа Аррисабалага, которому доверяет тренер Грэм Поттер.

По информации от журналиста Рахмана Османа, несмотря на слухи о возможном летнем уходе из «Челси», Менди сфокусирован на том, чтобы вернуть себе роль первого номера. Во время международной паузы сенегалец остался в Лондоне, чтобы набрать форму и убедить тренера в своей состоятельности.

Напомним, Менди выступает за «Челси» с лета 2020 года. Сенегалец выиграл с командой все возможные трофеи на международной арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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