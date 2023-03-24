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Бербатов: «Манчестер Юнайтед» должен попробовать подписать Маунта»

24 Марта 2023 • 20:49 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался на тему будущего полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Англичанин пока не ответил согласием на предложение «синих» по новому контракту, в то время как текущий договор рассчитан до 2024 года. За ситуацией следят другие гранды Премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Маунт – очень талантливый игрок. Да, он уже выступает в большом клубе, но почему бы «Манчестер Юнайтед» не попробовать его подписать, если не получится с трансфером Беллингема? Мэйсон уже доказал свой уровень, у него есть необходимые качества», – цитируют английские СМИ Бербатова.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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