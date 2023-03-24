Бербатов: «Манчестер Юнайтед» должен попробовать подписать Маунта»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался на тему будущего полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Англичанин пока не ответил согласием на предложение «синих» по новому контракту, в то время как текущий договор рассчитан до 2024 года. За ситуацией следят другие гранды Премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Маунт – очень талантливый игрок. Да, он уже выступает в большом клубе, но почему бы «Манчестер Юнайтед» не попробовать его подписать, если не получится с трансфером Беллингема? Мэйсон уже доказал свой уровень, у него есть необходимые качества», – цитируют английские СМИ Бербатова.