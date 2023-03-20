Фелиш: «Мы заслужили три очка в матче с «Эвертоном»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш считает, что его команда заслужила забрать все три очка в матче против «Эвертона», который завершился вничью 2:2 на «Стэмфорд Бридж». Напомним, счёт в той игре открыл как раз Фелиш.

«Мы чувствуем, что заслужили три очка. Мы провели хороший матч и вернулись после серии неудач. Команда играет хорошо, на мой взгляд. Нам нужно лишь исправить некоторые ошибки. Такое случается», – заявил Фелиш в интервью официальному сайту «Челси».

Жоау забил за «Челси» два гола начиная с января. Португальский футболист выступает за «синих» на правах аренды из мадридского «Атлетико».