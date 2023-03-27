Голкипер «Челси» Маркус Беттинелли подписал новый контракт с клубом.

30-летний футболист заключил с лондонцами соглашение, рассчитанное до июня 2026 года, о чём сообщил официальный сайт «синих». В текущем сезоне англичанин итальянского происхождения ни разу не появился на поле в матчах первой команды.

«Выступать в таком великом клубе, как «Челси», – большая привилегия. Рад, что останусь здесь ещё на несколько лет. Приятно быть частью проекта», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова вратаря.

Маркус Беттинелли защищает цвета «Челси» с 2021 года. Ранее он выступал за «Фулхэм» и «Мидлсбро».