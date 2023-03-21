Кампуш ведёт переговоры с «Челси»

Клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш может в скором времени оказаться в лондонском «Челси». По информации от Foot Mercato, португалец ведёт переговоры с «синими» на фоне неопределённости своего будущего в «ПСЖ».

Напомним, селекционная политика Кампуша пока не приносит результатов «ПСЖ». Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала, а также прекратила выступления в Кубке Франции.

Кампуша и раньше связывали с назначением в «Челси», но сейчас вероятность прихода португальца более высока. Луиш может присоединиться к команде директоров «пенсионеров».

«Челси» сейчас занимает десятое место в АПЛ.