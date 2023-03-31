«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»

Лондонский «Челси» нацелился на трансфер защитника «Барселоны» Алехандро Бальде. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Как сообщает источник, «Челси» активно следит за ситуацией с контрактом 19-летнего Бальде. Летом у футболиста будет оставаться всего год по соглашению с каталонской «Барселоной». В купе с финансовыми проблемами «сине-гранатовых» это может помочь лондонцам провернуть сделку по трансферу молодого фуллбека.

В этом сезоне Бальде отметился пятью результативными передачами в испанской Ла Лиге. Футболист ранее выразил желание остаться в «Барселоне», но не исключил при этом, что может оказаться в другом клубе.