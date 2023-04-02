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Шевченко призвал «Челси» быть терпеливым с Мудриком

02 Апреля 2023 • 06:44 Комментировать
Челси
0:2
Астон Вилла
окончен

Бывший нападающий лондонского «Челси» Андрей Шевченко призвал руководство лондонского клуба проявить терпение в отношении Михаила Мудрика, который присоединился к «Челси» за большие деньги минувшей зимой, но пока что не оправдывает авансов.

- «Челси» пригласил очень молодого игрока, с прицелом на будущее. Он только начинает свой путь в футболе. Он - часть амбициозного проекта. Клуб верит в него и не должен спешить, - цитирует слова Шевченко BBC Sport.

Мудрик обошёлся «Челси» в 89 миллионов фунтов стерлингов, а это более ста миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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