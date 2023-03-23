Аргентинский тренер Д’Алессандро: «121 миллион евро за Энцо Фернандеса – это ещё дёшево»

Тренер из Аргентины Хорхе Д’Алессандро считает, что лондонский «Челси» заплатил дешёвую сумму за Энцо Фернандеса. Напомним, в январе лиссабонская «Бенфика» получила за хавбека 121 миллион евро компенсации. Это сделало аргентинца самым дорогим трансфером в истории Английской премьер-лиги.

«121 миллион евро за Энцо Фернандеса – это ещё дёшево. Это уникальный футболист для своей позиции. Таких нет ни в Бразилии, ни в Англии», – цитирует Д’Алессандро Absolute Chelsea.

Фернандес в нынешнем сезоне отметился уже двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге. Игрок выступает за «Челси» всего полтора месяца.