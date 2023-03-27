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Стало известно, при каком условии «Челси» обратится к Нагельсманну

27 Марта 2023 • 20:08 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Бывший рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить лондонский «Челси» при определённых обстоятельствах.

В настоящий момент руководство «синих» не планирует расставаться с Грэмом Поттером, под руководством которого команда показывает не самые впечатляющие результаты на внутренней арене. Однако, согласно сведениям Sky Sport, именно Нагельсманн станет одним из главных кандидатов на пост, если Поттер всё же будет отправлен в отставку до конца текущего сезона. При этом немецкий специалист предпочитает вернуться к работе с начала следующей кампании.

Напомним, что на прошлой неделе Юлиан Нагельсманн был уволен из «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер
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