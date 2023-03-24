«Челси» не ведёт переговоров с тренерами, но может обратиться к Нагельсманну в будущем

Лондонский «Челси» пока не ищет замену Грэму Поттеру на посту главного тренера.

В пятницу стало известно об увольнении Юлиана Нагельсманна из «Баварии», что сразу спровоцировало слухи о возможном назначении немецкого специалиста в различные клубы. Среди потенциальных претендентов называется и «Челси», однако, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент руководство «синих» не ведёт переговоры ни с одним из тренеров. При этом отмечается, что в обозримом будущем лондонцы вполне могут связаться с Нагельсманном, на которого также будет спрос среди других топ-клубов.