Тренерский штаб «Барселоны» не исключает, что де Йонг сыграет против «Реала»

У полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга есть шансы вернуться в строй к ответному полуфиналу Кубка Испании против мадридского «Реала». Напомним, первую игру «сине-гранатовые» выиграли на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:0.

Френки недавно получил травму, которая выбила его из строя как минимум на матч с «Эльче» в чемпионате. Тем не менее, по версии Mundo Deportivo, у полузащитника «Барселоны» ещё есть шанс восстановиться к матчу с «Реалом». По крайней мере так считает тренерский штаб команды.

На счету Френки де Йонга два гола и один ассист в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.