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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ансу Фати стал самым подешевевшим игроком Ла Лиги

25 Марта 2023 • 08:05 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Авторитетный портал Transfermarkt продолжает делиться рейтингами самых подорожавших и подешевевших игроков европейских чемпионатов после того, как на портале были обновлены их стоимости. На очереди – Ла Лига и её самые подешевевшие игроки.

Так, первое место в антирейтинге занял молодой игрок «Барселоны» Ансу Фати. 20-летний полузащитник подешевел на 15 млн евро и стал стоить 35 млн евро.

На втором месте антирейтинга полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир – он подешевел на 10 млн евро и теперь стоит 30 млн. Делит с ним второе место полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль – он также подешевел на 10 млн и теперь стоит 50 млн.

Четвёртое место у ещё одного игрока «Барселоны» - полузащитника Франка Кесси. Он подешевел на 7 млн и отныне стоит 28 млн.

Ранее сообщалось, что каталонцы для разгрузки зарплатной ведомости планируют попрощаться с двумя футболистами – в их числе Ферран Торрес и Ансу Фати.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Набиль Фекир Микель Оярсабаль Франк Кесси Ансу Фати
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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