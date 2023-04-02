Ферран Торрес: «Приятно, что забил»

Каталонская «Барселона» переиграла с крупным счетом «Эльче» в матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата, забив тому четыре безответных мяча. Последний из них записал на свой счет Ферран Торрес, аккуратно положивший мяч в левый от себя угол с линии штрафной площади. После игры Ферран поделился своими чувствами.

- Приятно, что забил, давно не делал этого, это важный для меня гол, к тому же, он помог команде, - пояснил после игры в интервью клубной пресс-службе нападающий каталонского суперклуба

В следующем туре «Барселона» примет дома «Жирону» - это будет каталонское дерби.