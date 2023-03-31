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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» придумали, как удовлетворить финансовые запросы Месси слухи

31 Марта 2023 • 22:30 Комментировать
Эльче
...
Барселона
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Через 21 ч. 55 мин.

В «Барселоне» разработали план возвращения Лионеля Месси.

Нападающий связан с «Пари Сен-Жермен» контрактом, рассчитанным до июня, и каталонцы намерены вернуть свою легенду на правах свободного агента. Сделка серьёзно осложняется финансовыми трудностями «Барселоны», однако, согласно Le Parisien, у клуба есть план: Месси будет получать максимально допустимую зарплату в 10 млн евро, также ему будет полагаться доля от спонсорских доходов и процент прибыли от продажи билетов. Кроме того, форварду будут платить и за продажи футболок с его именем.

Напомним, что в «Барселоне» уже подтвердили намерение пригласить Лионеля Месси. Сам игрок, по слухам, также открыт к возвращению.

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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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