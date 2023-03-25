В «Барселоне» считают, что Кристенсен займёт прочное место в основе на ближайшие 7-8 лет

В «Барселоне» крайне довольны игрой центрального защитника Андреаса Кристенсена.

Датский футболист пополнил ряды каталонцев летом прошлого года, перебравшись из «Челси» в качестве свободного агента. Команда Хави Эрнандеса уверенно выглядит на внутренней арене, показывая впечатляющую надёжность в обороне, и одним из главных творцов успеха в последние месяцы считается именно Кристенсен. По информации журналиста Феррана Мартинеса, в «Барселоне» настолько впечатлены выступлениями 26-летнего центрбека, что видят его безоговорочным игроком основы на ближайшие семь-восемь лет.

Андреас Кристенсен провёл 25 матчей за «сине-гранатовых». Предстоящие три недели датчанин пропустит из-за травмы.