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В «Барселоне» считают, что Кристенсен займёт прочное место в основе на ближайшие 7-8 лет

25 Марта 2023 • 00:03 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

В «Барселоне» крайне довольны игрой центрального защитника Андреаса Кристенсена.

Датский футболист пополнил ряды каталонцев летом прошлого года, перебравшись из «Челси» в качестве свободного агента. Команда Хави Эрнандеса уверенно выглядит на внутренней арене, показывая впечатляющую надёжность в обороне, и одним из главных творцов успеха в последние месяцы считается именно Кристенсен. По информации журналиста Феррана Мартинеса, в «Барселоне» настолько впечатлены выступлениями 26-летнего центрбека, что видят его безоговорочным игроком основы на ближайшие семь-восемь лет.

Андреас Кристенсен провёл 25 матчей за «сине-гранатовых». Предстоящие три недели датчанин пропустит из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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