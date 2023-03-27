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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не планирует продавать Фати, но может передумать при определённых условиях

27 Марта 2023 • 21:30 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати имеет шансы сменить клуб грядущим летом.

20-летний футболист появляется в стартовом составе «Барселоны» не так часто, как того хочет он сам и его окружение, в связи с чем в СМИ уже давно появились слухи о возможном уходе игрока после завершения сезона. По информации журналиста Луиса Рохо, «Барселона» всё ещё не планирует выставлять Фати на продажу, но может пересмотреть свою позицию, если поступит привлекательное предложение, в котором будет заинтересован сам футболист.

Трансферная стоимость Ансу Фати оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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