«Барселона» не планирует продавать Фати, но может передумать при определённых условиях

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати имеет шансы сменить клуб грядущим летом.

20-летний футболист появляется в стартовом составе «Барселоны» не так часто, как того хочет он сам и его окружение, в связи с чем в СМИ уже давно появились слухи о возможном уходе игрока после завершения сезона. По информации журналиста Луиса Рохо, «Барселона» всё ещё не планирует выставлять Фати на продажу, но может пересмотреть свою позицию, если поступит привлекательное предложение, в котором будет заинтересован сам футболист.

Трансферная стоимость Ансу Фати оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.