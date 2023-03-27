«Сельта» удивлена, что «Барселона» не проявляет интерес к Вейге

Руководство «Сельты» удивлено тем, что каталонская «Барселона» до сих пор не обозначила свой интерес к 20-летнему полузащитнику Габри Вейге, который находится на радаре у мадридского «Реала» и ряда клуба из Английской премьер-лиги.

По информации от испанского издания Sport, в «Сельте» очень удивлены отсутствием интереса «Барселоны» к Вейге. «Сине-гранатовые» хоть и испытывают серьёзные проблемы с финансами, Габри будет доступен на рынке всего за 40 миллионов евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных. «Сельта» считает, что «Барселона» может себе позволить такую сумму.

Напомним, Вейга в нынешнем сезоне забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в Ла Лиге.