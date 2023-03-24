Педри рассказал, хочет ли попробовать силы в АПЛ

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о возможном переезде в Англию в будущем.

20-летний испанец считается одним из ключевых и «неприкасаемых» игроков «Барселоны».

«Прямо сейчас – нет, – высказался Педри о желании выступать в Английской премьер-лиге. – Я счастлив в «Барселоне» и надеюсь провести здесь ещё много лет, но, конечно, никогда нельзя ничего исключать», – заявил в интервью Hayters TV молодой футболист сборной Испании.

Трансферная стоимость Педри оценивается экспертами портала Transfermarkt в 100 млн евро, а его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.