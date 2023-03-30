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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» уже ведёт переговоры по продаже Юмтити

30 Марта 2023 • 12:47 Комментировать (1)
Эльче
...
Барселона
1 9.00 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

Каталонская «Барселона» всё больше верит в то, что грядущим летом сумеет избавиться от центрального защитника Самуэля Юмтити, который проводит нынешний сезон на правах аренды за итальянский «Лечче».

По информации от Sport, каталонский клуб уже ведёт переговоры по продаже француза. Ранее сообщалось, что к Самуэлю проявляет интерес другой итальянский клуб в лице миланского «Интера».

Напомним, Юмтити ранее был основным защитником «Барселоны», но в один момент получил травму, после которой не смог вернуть лучшую форму. Недавно сообщалось, что сам футболист хочет остаться в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лечче Самуэль Юмтити трансферы футбола - лето 2023
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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pol-black
30 Марта 2023 в 13:57
давно нужно было продавать его.
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