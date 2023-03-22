Вингеры Ферран Торрес и Ансу Фати с высокой вероятностью покинут «Барселону» грядущим летом.

Каталонский гранд испытывает финансовые трудности, что серьёзно ограничивает возможности клуба на трансферном рынке. Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас неоднократно заявлял, что «Барселоне» придётся осуществить ряд продаж, чтобы позволить себе новых игроков летом, и, как утверждает журналист Хави Мигель, руководство «сине-гранатовых» готово пожертвовать двумя атакующими футболистами – Ферраном Торресом и Ансу Фати.

Портал Transfertmarkt оценивает рыночную стоимость Торреса в 35 млн евро, а Фати – в 50 млн.