«Барселона» дала понять Альбе, что он должен пойти на сокращение зарплаты, если хочет остаться

Каталонская «Барселона» продолжает работать над сокращением зарплатной ведомости. Как сообщает издание AS, руководство «сине-гранатовых сейчас пытается добиться понижения зарплаты левого защитника Жорди Альбы.

«Барселона» дала понять Альбе, что если он хочет остаться, то должен пойти на сокращение зарплаты. Клуб надеется, что Жорди пойдёт на компромисс и отнесётся к ситуации с пониманием.

Отметим, что в зарплатной ведомости «Барселоны» Альба сейчас занимает четвёртое место. Испанский фуллбек зарабатывает почти 21 миллион евро в год – столько же получает лучший бомбардир команды Роберт Левандовски.