Кркич объяснил завершение карьеры в 32 года

Некогда молодой талант «Барселоны» Боян Кркич недавно завершил свою профессиональную карьеру. Уже бывший нападающий сказал несколько слов о профессиональном футболе, с которым он попрощался в 32 года.

«Если бы я сомневался в этом решении, то я бы его не принимал. Жизнь состоит из глав, сейчас наступило время для новой главы. Важные решения – часть нашей жизни. Теперь я хочу реализовать тот опыт, который получил в качестве футболиста», - прокомментировал Кркич Mundo Deportivo.

Экс-игрок заявил, что имел на руках предложения от других клубов после ухода из японского «Виссел Кобе», однако решение поставить точку в профессиональной карьере стало более весомым.