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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выставит на продажу одного из защитников в случае прихода Иньиго Мартинеса

22 Марта 2023 • 23:57 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может быть продан в летнее трансферное окно.

Как сообщили различные авторитетные источники, каталонский клуб почти согласовал подписание Иньиго Мартинеса – 31-летний центрбек «Атлетика» должен перейти в качестве свободного агента после завершения сезона. По данным журналиста Хави Мигеля, многое указывает на то, что в случае прихода Мартинеса на продажу будет выставлен Эрик Гарсия, нечасто проходящий в стартовый состав команды Хави Эрнандеса.

Эрик Гарсия принял участие в 21 матче «Барселоны» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и двумя ассистами. Стоимость 22-летнего испанца, согласно оценке Transfermarkt, составляет 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес Эрик Гарсия трансферы футбола - лето 2023
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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