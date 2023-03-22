«Барселона» выставит на продажу одного из защитников в случае прихода Иньиго Мартинеса

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может быть продан в летнее трансферное окно.

Как сообщили различные авторитетные источники, каталонский клуб почти согласовал подписание Иньиго Мартинеса – 31-летний центрбек «Атлетика» должен перейти в качестве свободного агента после завершения сезона. По данным журналиста Хави Мигеля, многое указывает на то, что в случае прихода Мартинеса на продажу будет выставлен Эрик Гарсия, нечасто проходящий в стартовый состав команды Хави Эрнандеса.

Эрик Гарсия принял участие в 21 матче «Барселоны» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и двумя ассистами. Стоимость 22-летнего испанца, согласно оценке Transfermarkt, составляет 18 млн евро.