Отец Фати: «Я посоветовал Ансу уйти из «Барселоны», но он со мной не согласен»

Бори Фати, отец нападающего «Барселоны» Ансу Фати, высказался о будущем своего сына.

20-летний футболист не имеет постоянного места в основном составе «сине-гранатовых», чем не слишком довольно его окружение. Агент игрока, как известно, даже предлагал его клубам Английской премьер-лиги.

«Матеу Алемани [директор «Барселоны»] говорит мне, что Ансу – важная часть наследия клуба. Я, как отец, сказал Ансу, что ему лучше перейти в другой клуб. Он не согласился со мной в этом, ответив, что хочет остаться», – цитирует издание Sport Бори Фати.

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.