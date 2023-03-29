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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отец Фати: «Я посоветовал Ансу уйти из «Барселоны», но он со мной не согласен»

29 Марта 2023 • 02:10 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Бори Фати, отец нападающего «Барселоны» Ансу Фати, высказался о будущем своего сына.

20-летний футболист не имеет постоянного места в основном составе «сине-гранатовых», чем не слишком довольно его окружение. Агент игрока, как известно, даже предлагал его клубам Английской премьер-лиги.

«Матеу Алемани [директор «Барселоны»] говорит мне, что Ансу – важная часть наследия клуба. Я, как отец, сказал Ансу, что ему лучше перейти в другой клуб. Он не согласился со мной в этом, ответив, что хочет остаться», – цитирует издание Sport Бори Фати.

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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