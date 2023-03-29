Иньиго Мартинес переходит в «Барселону»

Центральный защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес с нового сезона станет игроком «Барселоны».

Как и ожидалось, стороны полностью согласовали все условия сделки. 31-летний футболист перейдёт в каталонский клуб в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «Атлетиком» истекает в июне. Согласно сведениям известного инсайдера Херарда Ромеро, Мартинес согласился подписать контракт с «Барселоной» с условием, что сможет отправиться в аренду в другой клуб в случае возникновения проблем с регистрацией. При этом центрбеку будет гарантировано сохранение оговорённой зарплаты.

Иньиго Мартинес выступал за «Атлетик» с 2018 года, проведя за команду 173 матча и отметившись восемью голами.