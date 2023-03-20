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Чемпионат Испании. Ла Лига

Повреждение Араухо оказалось несерьёзным

20 Марта 2023 • 13:02 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Травма защитника «Барселоны» Рональда Араухо оказалась несерьёзной. Уругваец получил почувствовал небольшой дискомфорт во вчерашнем матче против мадридского «Реала» в рамках чемпионата Испании. Однако, по информации от журналиста Адрии Альбетса, переживать по поводу Араухо не стоит.

По сведениям источника, доктора «Барселоны» просто посоветовали Рональду взять несколько дней отдыха. Футболисту также нежелательно принимать участие в ближайшие матчах сборной Уругвая, которые будут сыграны против Японии и Южной Кореи.

Напомним, «Барселона» вчера выиграла «Реал» со счётом 2:1 и укрепила лидерство в Ла Лиге до 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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