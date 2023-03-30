В «Барселоне» недовольны физическими данными Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати испытывает трудности с физической формой.

20-летний футболист нечасто выходит в стартовом составе, на что недавно открыто пожаловался его отец. Согласно сведениям журналистки Лайи Прадес, Фати не слишком успешно справляется с требованиями, предъявляемыми тренерским штабом Хави Эрнандеса к игрокам. Считается, что он недостаточно силён для единоборств с оппонентами, что не позволяет ему чувствовать себя уверенно на поле.

В активе Ансу Фати шесть забитых мячей и три результативные передачи в 38 поединках за «Барселону» в текущем сезоне во всех турнирах.