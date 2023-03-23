В «Барселоне» разочарованы травматичностью Педри – клуб готов подписать нового полузащитника

В «Барселоне» считают, что Педри слишком часто выбывает из строя из-за травм.

К 20 годам хавбек успел стать одним из ключевых игроков команды, несмотря на частые повреждения. В настоящий момент Педри находится в лазарете из-за травмы, полученной в матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», который прошёл 16 февраля. Согласно сведениям CatRadio, в «Барселоне» расстроены травматичностью молодого испанца, поэтому всерьёз рассматривают возможность подписания нового полузащитника в летнее трансферное окно.

В текущей кампании Педри принял участие в 30 матчах «сине-гранатовых», записав себе в актив семь забитых мячей.