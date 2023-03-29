Фати выйдет в основе на матч с «Эльче»

Вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати должен начать в стартовом составе ближайший матч своей команды против «Эльче». По информации от издания Diario AS, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес планирует прибегнуть к ротации в ближайшем туре Ла Лиги, так как многие игроки основы только вернутся в строй после международной паузы.

Напомним, Фати недоволен своим положением в «Барселоне» в нынешнем сезоне, так как практически не получает игровое время. Вчера отец футболиста даже выдал скандальное интервью, где раскритиковал главного тренера Хави Эрнандеса.

Ансу в этом розыгрыше Ла Лиги записал на свой актив по три гола и ассиста.