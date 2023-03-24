Озил назвал «один из главных кошмаров» своей карьеры

Бывший немецкий полузащитник Месут Озил вспомнил о самом неприятном матче в завершившейся недавно карьере.

Напомним, что экс-игрок мадридского «Реала», лондонского «Арсенала» и сборной Германии на днях объявил о решении повесить бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет.

«Один из моих главных кошмаров на футбольном поле – матч с «Барселоной» [в составе «Реала»], когда мы проиграли со счётом 0:5. Это было ужасно», – цитируют Озила испанские СМИ.

Месут Озил защищал цвета «сливочных» с 2010 по 2013 год, после чего перешёл в «Арсенал» за 47 млн евро. Последним клубом в карьере атакующего хавбека стал турецкий «Башакшехир».