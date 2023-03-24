Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Озил назвал «один из главных кошмаров» своей карьеры

24 Марта 2023 • 20:40 Комментировать (1)
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Бывший немецкий полузащитник Месут Озил вспомнил о самом неприятном матче в завершившейся недавно карьере.

Напомним, что экс-игрок мадридского «Реала», лондонского «Арсенала» и сборной Германии на днях объявил о решении повесить бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет.

«Один из моих главных кошмаров на футбольном поле – матч с «Барселоной» [в составе «Реала»], когда мы проиграли со счётом 0:5. Это было ужасно», – цитируют Озила испанские СМИ.

Месут Озил защищал цвета «сливочных» с 2010 по 2013 год, после чего перешёл в «Арсенал» за 47 млн евро. Последним клубом в карьере атакующего хавбека стал турецкий «Башакшехир».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Месут Озил
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
24 Марта 2023 в 20:47
Ужас... Хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
20:59 · Англия. Премьер-лига
Педри рассказал, хочет ли попробовать силы в АПЛ
20:40 · Испания. Ла Лига
Озил назвал «один из главных кошмаров» своей карьеры 1
19:52 · Испания. Ла Лига
​Гави переведён в молодёжку «Барселоны»
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Гранд АПЛ может перехватить Фелиша у «Челси»
18:44 · Испания. Ла Лига
​Игрок «Барселоны» может перейти в «Севилью»
18:17 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» рассказала о травме де Йонга
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» не имеет опции выкупа Диаса, футболист вернётся в «Реал»
16:12 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Месси знает, что двери «Барселоны» всегда для него открыты»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Конате: «Нет никаких сожалений по поводу матча с «Реалом»
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» повесил серьёзный ценник на Фелиша
15:31 · Испания. Ла Лига
Араухо может восстановиться к матчу с «Реалом»
15:28 · Испания. Ла Лига
Известна судьба Модрича в «Реале»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган всё больше склоняется к переходу в «Барселону»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» бывшего подопечного из «Вильярреала»
14:59 · Испания. Ла Лига
Озил: «Я расплакался в аэропорту, когда покидал «Реал»
Все новости
Рекомендуем