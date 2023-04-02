«Барселона» и «Наполи» - самые успешные команды на выезде в этом сезоне

Каталонская «Барселона» переиграла с крупным счетом «Эльче» в матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата, это случилось в гостевом матче. Таким образом, количество выездных побед «Барселоны» в текущем сезоне достигло двенадцати, и это, наряду с «Наполи», является самым лучшим результатом в соответствующей статистической категории среди главных пяти чемпионатов Европы.

В следующем своем матче «Барселона» сыграет дома - это будет поединок против «Жироны». Что до «Наполи», то сегодня вечером команда примет дома «Милан», эта игра начнется в 21:45 по московскому времени.