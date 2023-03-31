Месси ждёт конкретного предложения от «Барселоны»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси хочет выслушать предложение от «Барселоны».

Как уже сообщалось ранее, аргентинец сомневается в своё будущем в парижском клубе, а его возвращение в «Барселону» предстоящим летом становится всё более реальным сценарием. Согласно обновлённому отчёту RAC1, 35-летний футболист ждёт, когда каталонский клуб сделает ему конкретное предложение. Он полностью открыт к переговорам. Французские СМИ также утверждают, что звёздный форвард сделает выбор в пользу «Барселоны», если от руководства «сине-гранатовых» поступит приемлемое предложение.