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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси ждёт конкретного предложения от «Барселоны»

31 Марта 2023 • 01:16 Комментировать
Эльче
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Барселона
1 9.00 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси хочет выслушать предложение от «Барселоны».

Как уже сообщалось ранее, аргентинец сомневается в своё будущем в парижском клубе, а его возвращение в «Барселону» предстоящим летом становится всё более реальным сценарием. Согласно обновлённому отчёту RAC1, 35-летний футболист ждёт, когда каталонский клуб сделает ему конкретное предложение. Он полностью открыт к переговорам. Французские СМИ также утверждают, что звёздный форвард сделает выбор в пользу «Барселоны», если от руководства «сине-гранатовых» поступит приемлемое предложение.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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