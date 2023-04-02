В субботу вечером «Барселона» разгромила «Эльче» на выезде со счётом 4:0. Полузащитник Гави провёл на поле 68 минут. Он снова выступает за каталонцев под номером 30, поскольку регистрация его нового контракта была отменена.

Как сообщает Cope, «Эльче» изучает возможность подачи протеста. Дело в том, что в пункте 126 регламента Федерации футбола Испании говорится о том, что после аннуляции регистрации игрок не может выступать ни за первую, ни за молодёжную команду. В Ла Лиге считают, что «Барселона» не нарушила правила, когда Гави снова стал числиться игроком молодёжки и при этом играть за основу. Решение должен принять комитет по проведению соревнований.