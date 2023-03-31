Агуэро призывает Месси вернуться в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро призывает Лионеля Месси вернуться в каталонскую команду. По информации от журналиста Фернандо Поло, окружение полузащитника «ПСЖ» активно призывает его вернуться в «Барселону». Одним из самых ярых сторонников этой идеи как раз является Агуэро, с которым Месси выступал за сборную Аргентины.

Напомним, в конце сезона у Месси истекает контракт с «ПСЖ», но из-за проблем «Барселоны» с финансовым фэйр-плей, возвращение Лионеля может оказаться невыполнимой задачей.

Агуэро перешёл в «Барселону» летом 2021 года, но не успел поиграть вместе с Месси, ибо Лионель ушёл свободным агентом. Серхио завершил карьеру спустя несколько месяцев из-за проблем с сердцем.