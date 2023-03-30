«Тоттенхэм» близок к выкупу Ленгле на постоянной основе

Лондонский «Тоттенхэм» близок к тому, чтобы выкупить на постоянной основе центрального защитника Клемана Ленгле у каталонской «Барселоны». Об этом сообщает испанское издание Sport.

По информации от источника, несмотря на увольнение Антонио Конте, «Тоттенхэм» хочет оставить в команде французского защитника, который отлично зарекомендовал себя в профессиональном плане. Сумма выкупа должна составить 14 миллионов евро.

Напомним, в этом сезоне Ленгле выступал за «Тоттенхэм» на правах годичной аренды. В конечном итоге руководство «шпор» пришло к выводу, что защитника стоит выкупить на постоянной основе.