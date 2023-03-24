Депай: «С Куманом очень плохо обошлись в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Мемфис Депай считает, что осенью 2021 года руководство несправедливо обошлось с Рональдом Куманом, который был уволен с поста главного тренера.

«С Куманом очень плохо обошлись в «Барселоне». Я не могу уважать некоторые решения клуба. Тренер не заслужил такого отношения к себе, это было несправедливо», – заявил Депай в интервью Ad.nl.

Напомним, именно Куман в 2021 году был инициатором приглашения Депая в «Барселону» на правах свободного агента из французского «Лиона». В январе этого года нидерландец покинул каталонскую команду и присоединился к мадридскому «Атлетико».