«Барселона» должна заплатить 50 миллионов евро, чтобы выкупить 85% прав на Роке

«Атлетико Паранаэнсе» озвучил цену на своего нападающего Витора Роке. По информации от Diario AS, бразильский клуб хочет выручить 50 миллионов евро за 85% прав на футболиста.

Отмечается, что «Барселона» не может позволить себе сразу заплатить такие деньги, так как клуб испытывает большие финансовые проблемы. При этом каталонцы надеются, что сам Роке проявит желание и сможет убедить «Атлетико Паранаэнсе» отпустить его по скидке.

Ранее «Барселона» рассматривала вариант с арендой Роке на следующий сезон с последующим правом выкупа. Ещё неизвестно, пойдёт ли на такие условия «Атлетико Паранаэнсе».