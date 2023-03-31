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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не намерена подписывать правого защитника

31 Марта 2023 • 10:04 Комментировать
Эльче
...
Барселона
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01.04 22:00

Каталонская «Барселона» ближайшим летом не будет подписывать правого защитника, даже несмотря на то, что у запасного фуллбека Эктора Бельерина в конце сезона истекает контракт. Издание Marca сообщает, что «сине-гранатовые» не заинтересованы в усилении этой позиции.

Напомним, ранее «Барселону» связывали с рядом футболистов, которые выступают на позиции правого защитника. Наиболее предметный интерес приписывали к фуллбеку «Вильярреала» Хуану Фойту, который мог перейти в «Барселону» ещё прошлым летом.

Сейчас в «Барселоне» позицию правого защитника закрывает Жюль Кунде. На подстраховке у француза есть Рональд Араухо. Оба игрока номинально являются центральными защитниками.

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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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