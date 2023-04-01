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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эльче» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

01 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать (1)
Эльче
0:1
Барселона
1 43.00 X 11.50 2 1.07
перерыв

В рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Эльче» играет против «Барселоны».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Эльче0:1Барселона
 20'Левандовски Роберт (0:1)
Бадия ЭдгарБигас ПедроМаскарель ОмарКлерк КарлосПаласиос ЭлибельтонБланко ЛаутароМоренте ТетеКармона Хосе АнхельГумбау ХерардФидель ЧавесМилья Пере
Запасные: Нванкво ДжонВернер АксельФернандес ХосанДиего Гонсалес VIIКольядо АлексПонсе ЭсекельВерду ГонсалоФернандес НиколасЛирола ПольГутьеррес ХосеМагальян Лисандро
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдАлонсо МаркосАльба ЖордиРоберто СерхиГарсия ЭрикГавиТоррес ФерранЛевандовски РобертФати Ансу
Запасные: Касадо МаркБальде АлехандроКесси ФранкБускетс СерхиоПедрола ЭстанисПенья ИньякиAleix GarridoТорре ПаблоТенас Арнау
01 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Ando Loko
01 Апреля 2023 в 21:52
Таки увидим Гарсию в роли опорника? Чертовски интересно глянуть.
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Жирона Жирона
Эспаньол Эспаньол
2
1
1.97 3.35 4.30
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Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе Хетафе
0
0
1.51 4.00 8.00
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Севилья Севилья
0
2
3.00 3.05 2.65
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Эльче Эльче
Барселона Барселона
0
1
8.40 5.80 1.33
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