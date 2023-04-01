«Эльче» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Эльче» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эльче - Барселона
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Протокол игры
|20'Левандовски Роберт (0:1)
Бадия Эдгар•Бигас Педро•Маскарель Омар•Клерк Карлос•Паласиос Элибельтон•Бланко Лаутаро•Моренте Тете•Кармона Хосе Анхель•Гумбау Херард•Фидель Чавес•Милья Пере
01 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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