«Барселона» уверена, что сможет продать Юмтити летом

Каталонская «Барселона» уверена в том, что сможет избавиться от центрального защитника Самуэля Юмтити грядущим летом. Напомним, французский футболист в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Лечче» в Серии А.

Как сообщает издание Sport, «Барселона» уверена в том, что прогресс Юмтити в аренде поможет избавиться от игрока летом на постоянной основе. Ранее сообщалось, что сам француз хочет вернуться в клуб и получить ещё один шанс.

Напомним, Юмтити оказался в «Барселоне» летом 2016 года. В первое время защитник был основным в каталонской команде, но после травмы колена его карьера на «Камп Ноу» потерпела неудачу.