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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» в гостях разнесла худшую команду Ла Лиги и ещё на шаг приблизилась к золоту

01 Апреля 2023 • 23:52 Комментировать (3)
Эльче
0:4
Барселона
окончен

«Эльче» и «Барселона» сошлись в рамках чемпионата Испании. Встреча 27-го тура Ла Лиги состоялась 1 апреля на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».

Протокол игры  
Эльче0:4Барселона
  20'Левандовски Роберт (0:1)
  56'Фати Ансу (0:2)
  66'Левандовски Роберт (0:3)
  70'Торрес Ферран (0:4)
Бадия ЭдгарБигас ПедроМаскарель ОмарКлерк КарлосПаласиос ЭлибельтонБланко Лаутаро 65' (Фернандес Хосан ( 65') Моренте Тете 65' (Фернандес Николас ( 65') Кармона Хосе Анхель 54' (Гутьеррес Хосе ( 54') Гумбау ХерардФидель ЧавесМилья Пере 76' (Понсе Эсекель ( 76')
Запасные: Нванкво ДжонВернер АксельДиего Гонсалес VIIКольядо АлексВерду ГонсалоЛирола ПольМагальян Лисандро
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо Рональд  74' 77' (Торре Пабло ( 77') Алонсо МаркосАльба ЖордиРоберто СерхиГарсия ЭрикГави  60' 68' (Кесси Франк ( 68') Торрес ФерранЛевандовски Роберт  87'Фати Ансу 84' (Aleix Garrido ( 84')
Запасные: Касадо МаркБальде АлехандроБускетс СерхиоПедрола ЭстанисПенья ИньякиТенас Арнау
01 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

«Барселона» без оглядки летит к чемпионскому титулу. Очередной шаг каталонская команда сделала в 27-м туре. Сложным он был, потому что Хави настигли кадровые проблемы. Де Йонг, Дембеле, Кристенсен, Рафинья, Бускетс, и Педри не смогли сыграть по разным причинам. Даже Эрик Гарсия появился в старте, причём в полузащите. А лёгким, потому что в соперниках «Эльче» - безоговорочно худшая команда Ла Лиги.

«Барселона» сразу же забрала мяч под свой контроль, хозяева безропотно отдали и территорию. Постепенно начали возникать и моменты, а Эрик Гарсия старался в центре поля заменять Бускетса, но гол пришёл без его участия. «Барса» забила на самой границе быстрого мяча – на 20-й минуте. Альба со стандарта навесил, Араухо выиграл дальний угол и сбросил в центр, где Левандовски разобрался за два касания. Первым касанием обработал, а вторым от собственной ноги запустил «парашютик» - 0:1.

Через 10 минут дубль мог оформлять Роберт, и вот тут уже поучаствовал Эрик Гарсия. Из центральной зоны он отправил в прорыв Альбу по левому флангу, оттуда пошёл зрячий прострел на линии вратарской, но Левандовски не сумел чётко подставить ногу, хотя обычно такие эпизоды поляк щёлкает с закрытыми глазами. Основную массу голов «Барселона» приберегла на 15 минут в середине второго тайма. Тогда «Эльче» получил трижды.

Сначала голом разразился Ансу Фати. После передачи Торреса от подтащил мяч к штрафной площади и пальнул под левую штангу – 0:2. Проходит 10 минут и Гави накрывает Фернандеса, заставляя отдать ужасающий пас назад. Мяч перехватывает Левандовски и уже из штрафной площади прошивает голкипера в ближнем бою – 0:3.

А ещё через четыре минуты прорывает Феррана, он к ассисту добавляет гол. Ловко Торрес обработал диагональ Левандовски, приблизился к дуге штрафной площади, движением корпуса убрал защитника и закрутил под штангу – 0:4. После столь яркого счёта «Барселона» успокоилась. «Эльче» вполне мог и должен был наиграть на гол престижа, но хозяевам ещё и не везло. Так Фидель выиграл верх, замкнул кросс Фернандеса и пробил наверняка, но «Барселону» спасла перекладина.

Разгромлен «Эльче», «Барселона» наконец победила крупно, уверенно и ещё на шаг приблизилась к чемпионскому титулу. 15 очков уступает «Реал», имея матч в запасе.

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Барселона Эльче
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
02 Апреля 2023 в 00:10
думал, снова 0:1 выиграют. но всё же Эльче дали себе забить несколько голов.
игра у Барсы была неплоха, но всё же не то, что в лучшие годы.
всех cules - с победой!
Vova52
01 Апреля 2023 в 23:59
4:0 счёт хороший , но игра не то.....это ещё не Барса.....
Bartimeus
01 Апреля 2023 в 23:59
Да неужто разгром, так давно им не баловали. По игре не так все плохо, но это последняя команда Ла-Лаги.
Тер Штеген красава.
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