Инсайдер Романо: «Переход Иньиго Мартинеса в «Барселону» согласован на 90%»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о вероятном переходе Иньиго Мартинеса в «Барселону».

Центральный защитник «Атлетика» из Бильбао, как сообщили ранее испанские СМИ, договорился о переходе в каталонский клуб на правах свободного агента после завершения текущего сезона. Согласно обновлённому отчёту Романо, стороны действительно близки к полной устной договорённости – сделка завершена на 90%, а её дальнейшая судьба будет зависеть от требований финансового фэйр-плей.

Иньиго Мартинес выступает за «Атлетик» с 2018 года. В нынешнем сезоне он отметился одним забитым мячом в 14 матчах.