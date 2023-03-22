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Инсайдер Романо: «Переход Иньиго Мартинеса в «Барселону» согласован на 90%»

22 Марта 2023 • 22:03 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
01.04 17:15

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о вероятном переходе Иньиго Мартинеса в «Барселону».

Центральный защитник «Атлетика» из Бильбао, как сообщили ранее испанские СМИ, договорился о переходе в каталонский клуб на правах свободного агента после завершения текущего сезона. Согласно обновлённому отчёту Романо, стороны действительно близки к полной устной договорённости – сделка завершена на 90%, а её дальнейшая судьба будет зависеть от требований финансового фэйр-плей.

Иньиго Мартинес выступает за «Атлетик» с 2018 года. В нынешнем сезоне он отметился одним забитым мячом в 14 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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