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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне» придётся продать Фати

28 Марта 2023 • 12:33 Комментировать
Эльче
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Барселона
01.04 22:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть испанский клуб грядущим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, несмотря на то, что руководство «сине-гранатовых» ценит своего воспитанника, клубу придётся продать Фати из-за финансовых трудностей. Отмечается, что вероятный трансфер будет особенно актуален, если «Барселоне» не удастся продать нидерландского полузащитника Френки де Йонга.

Действующий контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний вингер провёл за «Барселону» 38 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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