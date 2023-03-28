«Барселоне» придётся продать Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть испанский клуб грядущим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, несмотря на то, что руководство «сине-гранатовых» ценит своего воспитанника, клубу придётся продать Фати из-за финансовых трудностей. Отмечается, что вероятный трансфер будет особенно актуален, если «Барселоне» не удастся продать нидерландского полузащитника Френки де Йонга.

Действующий контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний вингер провёл за «Барселону» 38 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.