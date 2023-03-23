Бускетс не намерен переезжать в Саудовскую Аравию

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс не намерен продолжать карьеру в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку «сине-гранатовых» со стороны «Аль-Насра», где выступает Криштиану Роналду.

По информации от издания Mundo Deportivo, Бускетс намерен выбрать один из двух вариантов: либо продлить контракт с «Барселоной» либо же перейти в «Интер» Майами, который давно предложил испанцу выгодный контракт.

Напомним, в конце сезона у Бускетса заканчивается контракт с «Барселоной». В нынешней кампании Серхио отметился тремя результативными передачами в чемпионате Испании.