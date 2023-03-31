Вице-президент «Барселоны» Юсте: «Не могу гарантировать, что Фати останется»

Вице-президент каталонской «Барселоны» Рафа Юсте не даёт никаких гарантий по будущему вингера Ансу Фати. Ранее ходили слухи, согласно которым «сине-гранатовые» летом могут продать футболиста.

«Я не могу гарантировать, что Фати останется в «Барселоне», ведь это не зависит от меня. Зато я могу вам точно сказать, что Хави ему очень доверяет. Я сказал Ансу, что он сам должен решить своё будущее. Мне никогда не хотелось, чтобы воспитанники покидали команду», – цитирует Юсте журналист Фабрицио Романо.

Интерес к Фати ранее проявлял «Манчестер Юнайтед», но сам Ансу пока настроен остаться в «Барселоне».