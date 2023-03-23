Кристенсен ответил, считает ли себя одним из лучших центральных защитников в мире

Защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен ответил на вопрос о том, считает ли себя одним из лучших в мире на своей позиции. Напомним, датчанин перебрался на «Камп Ноу» прошлым летом на правах свободного агента из лондонского «Челси».

«Являюсь ли я одним из лучших центральных защитников в мире? Не мне отвечать на этот вопрос. Я не рассматриваю себя в таком ключе. Если говорить в коллективном плане, у моей команды сейчас всё хорошо», – заявил Кристенсен в интервью ESPN.

В своём дебютном сезоне за «Барселону» Кристенсен провёл 16 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.