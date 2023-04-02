Левандовски: «Забили много, я счастлив»

Каталонская «Барселона» переиграла с крупным счетом «Эльче» в матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата, а Роберт Левандовски, который не забивал 542 минуты, сделал в этой игре дубль. Поляк поделился своими ощущениями после удачного для себя матча.

- Мы всегда стараемся быть на высоте, неважно, тренировка ли это, официальный матч. Мы стараемся создавать и забивать голы. В последнее время мы часто выигрывали с минимальным счетом, теперь пора создавать больше и забивать больше, это следующий шаг. Сегодня получилось и я счастлив, - цитирует слова Левандовски клубный сайт.

В следующем туре «Барселона» примет дома «Жирону» - это будет каталонское дерби. На счету Левандовски уже 17 мячей в текущем сезоне Ла Лиги.