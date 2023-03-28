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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет убедить Пенью продлить контракт

28 Марта 2023 • 16:01 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Каталонская «Барселона» намерена оставить в своих рядах голкипера Иньяки Пенью, который хочет покинуть команду в поисках стабильной игровой практики. Журналист Ферран Мартинес в социальных сетях сообщает, что на этой неделе стороны проведут важные переговоры.

Напомним, Пенья в январе мог уйти в очередную аренду в турецкий «Галатасарай», за который уже выступал раньше. Тем не менее, «Барселона» заблокировала сделку, решив оставить футболиста минимум до конца сезона.

Пенья до сих пор не дебютировал в Ла Лиге. 24-летний голкипер в этом сезоне сыграл в двух матчах Кубка Испании и в одной игре Лиги чемпионов, где суммарно пропустил 5 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньяки Пенья
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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