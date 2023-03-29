Хави наигрывает Эрика Гарсию на позиции опорника

Тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес нашёл новую позицию для центрального защитника Эрика Гарсии. По информации от журналиста Альберта Рохе, испанец на последних тренировках наигрывался в амплуа опорника. Более того, тренерскому штабу настолько понравились действия Гарсии на новой позиции, что Эрик может сыграть опорника уже в ближайшем матче с «Эльче».

Напомним, защитник ранее не получал стабильную игровую практику, из-за чего всерьёз задумался о летнем уходе. Возможно, если Гарсия закрепится на новой позиции, ему удастся задержаться в «Барселоне» на более длительный срок.

Эрик вернулся в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити».