Эльче - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 27-м туре Ла Лиги сыграют «Эльче» и «Барселона». Соперники расположились на разных полюсах таблицы и похожи тем, что имеют большой отрыв от главных конкурентов. Каталонцы при Хави потеряли очки только в четырех матчах из 26 и сегодня имеют всё для того, чтобы увеличить фору от «Реала» до 15 баллов. «Эльче» откровенно слаб и вряд ли сможет удивить.

С 22:00 показ игры на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.